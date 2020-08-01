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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına soktu! Mert Hakan Yandaş formayı giyip pozu böyle vermiş

Galatasaray formalı bu ufaklığı şimdilerde neredeyse her gün konuşuyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer karşı karşıya getiren Mert Hakan Yandaş'ın çocuk yaşlarda Galatasaray taraftarı olduğu ortaya çıktı. Başta bu fotoğraf ve futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

01.08.2020 17:41 - Son Güncelleme: 01.08.2020 17:41
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına soktu! Mert Hakan Yandaş formayı giyip pozu böyle vermiş

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Şenol Güneş
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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına soktu! Mert Hakan Yandaş formayı giyip pozu böyle vermiş

Ozan Tufan

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına soktu! Mert Hakan Yandaş formayı giyip pozu böyle vermiş

Cengiz Ünder

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına soktu! Mert Hakan Yandaş formayı giyip pozu böyle vermiş

Çağlar Söyüncü

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına soktu! Mert Hakan Yandaş formayı giyip pozu böyle vermiş

Çağlar Söyüncü

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