Galatasaray turu zora soktu! Galatasaray: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 mağlup oldu ve turu zora soktu. Hakem Jesus Gil Manzano'nun Benfica lehine çaldığı penaltı tartışma yaratırken Benfica'nın gollerini penaltıdan Salvio ve Seferovic kaydederken Galatasaray'ın tek golünü Luyindama attı. Öte yandan Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü. 2-1'in rövanşında turu geçecek taraf, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.
14.02.2019 23:00
- Son Güncelleme: 14.02.2019 23:03
UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.
Sarı-kırmızılıların tek golü Luyindama'dan gelirken Benfica'nın gollerini penaltıdan Salvio ve Seferovic kaydetti. Bu maçın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.
Maçın 6. dakikasında Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.
ONYEKURU YARARLANAMADI
Sarı-kırmızılılar 13. dakikada gole yaklaştı: Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla Onyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.
ONYEKURU EN NET POZİSYONDAN FAYDALANAMADI
Galatasaray, 18. dakikada maçın en net pozisyonunu Onyekuru'yla yakaladı: Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.