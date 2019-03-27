Galatasaray tribününde dikkat çeken an! Abdurrahim Albayrak kime ne gösterdi?

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino Itas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Galatasaray Mali Kurulu'nda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi maçı tribünden takip etti. Taraftarlardan Mustafa Cengiz lehine tezahüratlar yükselirken maçın en dikkat çeken anı Abdurrahim Albayrak'ın telefonu gösterdiği anlar oldu. Peki Albayrak kime ne gösterdi?

27.03.2019 11:05 - Son Güncelleme: 27.03.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





