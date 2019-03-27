Galatasaray tribününde dikkat çeken an! Abdurrahim Albayrak kime ne gösterdi?
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino Itas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Galatasaray Mali Kurulu'nda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi maçı tribünden takip etti. Taraftarlardan Mustafa Cengiz lehine tezahüratlar yükselirken maçın en dikkat çeken anı Abdurrahim Albayrak'ın telefonu gösterdiği anlar oldu. Peki Albayrak kime ne gösterdi?
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino Itas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Kupaya ise İtalyan temsilcisi Trentino Itas ulaştı. Son günlerin en çok konuşulan ismi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak takımı yalnız bırakmadı. Abdurrahim Albayrak'ın elindeki telefonla görüntüsü olay oldu.
GALATASARAY AVRUPA İKİNCİSİ
Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino Itas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.
'O KOLTUK TAPULU MALINIZ DEĞİL'
Tribünlere üzerinde "Seçimle gelen seçimle gider. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.