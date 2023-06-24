Galatasaray transfer haberleri | Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Transferde birçok yıldızın peşinde olan sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncuları için de önemli teklifler alıyor. Bu doğrultuda İtalyan basını Torreira'nın yeni adresini duyurdu. İşte ödenecek bonservis bedeli...
24.06.2023 12:45 - Son Güncelleme: 24.06.2023 12:45
Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına devam edilirken, birçok yıldız da transferin gözdesi konumunda.
Sacha Boey, Victor Nelsson, Zaniolo ve Lucas Torreira, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde.