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Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri | Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray transfer haberleri | Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Transferde birçok yıldızın peşinde olan sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncuları için de önemli teklifler alıyor. Bu doğrultuda İtalyan basını Torreira'nın yeni adresini duyurdu. İşte ödenecek bonservis bedeli...

24.06.2023 12:45 - Son Güncelleme: 24.06.2023 12:45
Galatasaray transfer haberleri | Torreira’nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına devam edilirken, birçok yıldız da transferin gözdesi konumunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transfer haberleri | Torreira’nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sacha Boey, Victor Nelsson, Zaniolo ve Lucas Torreira, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde.

Galatasaray transfer haberleri | Torreira’nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig'de forma giymek isteyen Sacha Boey teklif bekliyor.

Galatasaray transfer haberleri | Torreira’nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yıldız sağ beke Arsenal'ın ilgisi olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray transfer haberleri | Torreira’nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Danimarkalı stoper Victor Nelsson ise Tottenham ve Milan'ın radarında bulunuyor.

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