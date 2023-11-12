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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan dev hamle! Chelsea'nin yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, alınan mağlubiyetin ardından gözünü devre arasına dikti. Okan Buruk maç sonunda takımın üretkenliğinde sıkıntı olduğunu belirtti. Bunun üzerine kurmaylar Chelsea'nin yıldız ismi için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 13:37 Güncelleme 12 Kasım 2023, 13:37
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev hamle! Chelsea’nin yıldızı geliyor 1

Galatasaray'da yenilmezlik serisi son buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev hamle! Chelsea’nin yıldızı geliyor 2

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev hamle! Chelsea’nin yıldızı geliyor 3

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Rigoberto Rivas ve Didier Lamkel Ze kaydetti.

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