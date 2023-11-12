GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan dev hamle! Chelsea'nin yıldızı geliyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, alınan mağlubiyetin ardından gözünü devre arasına dikti. Okan Buruk maç sonunda takımın üretkenliğinde sıkıntı olduğunu belirtti. Bunun üzerine kurmaylar Chelsea'nin yıldız ismi için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...