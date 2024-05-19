Galatasaray transfer haberi! Şampiyonluk sonrası çilek hamlesi geliyor

1 Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu çok erken açıldı. Takımlar istedikleri oyunculara henüz lisans çıkartamıyor ancak tescil dönemi başlamasıyla birlikte bu sorun ortadan kalkacak. Görüşmelerin sürdüğü birçok yıldız için nihai adımların atılması ve Türkiye'ye gelmeleri bekleniyor.

2 Gözler özellikle dört büyük takımda olacak. Taraftarlarını heyecanlandırmak ve şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor uzun zamandır oyuncu izletiyor.