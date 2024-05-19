SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Galatasaray transfer haberi! Şampiyonluk sonrası çilek hamlesi geliyor

Trednyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da şampiyonluk ateşi yandı. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek sezona nokta koymak isterken beraberlik de kendisine yarıyor. Her anı rekabet ve çekişme dolu dev derbi milyonları da ekran başına kilitleycek. Dünyanın da gözünün çevrileceği karşılaşmadan çıkacak sonuç sabırsızlıkla bekleniyor. Diğer yandan sarı kırmızılılarda transfer de devam ediyor. Gelecek senenin kadrosunu kuran yönetim çok önemli bir ismi gündemine aldı. Şampiyonluk çileği olarak adlandırılan yıldız futbolcu bir anda bir numaralı konu haline geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 15:51 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 15:51
Galatasaray transfer haberi! Şampiyonluk sonrası çilek hamlesi geliyor 1

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu çok erken açıldı. Takımlar istedikleri oyunculara henüz lisans çıkartamıyor ancak tescil dönemi başlamasıyla birlikte bu sorun ortadan kalkacak. Görüşmelerin sürdüğü birçok yıldız için nihai adımların atılması ve Türkiye'ye gelmeleri bekleniyor.

Galatasaray transfer haberi! Şampiyonluk sonrası çilek hamlesi geliyor 2

Gözler özellikle dört büyük takımda olacak. Taraftarlarını heyecanlandırmak ve şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor uzun zamandır oyuncu izletiyor.

Galatasaray transfer haberi! Şampiyonluk sonrası çilek hamlesi geliyor 3

Gençlerin de bulunduğu ama dünya yıldızlarının eksik olmadığı listeler mevcut. Başkanlık seçimi sonrasında görevine devam edeceğini düşünen Başkan Dursun Özbek ile takımda daha uzun kalması adına anlaşma sağladığı Okan Buruk alınması gereken isimler üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA