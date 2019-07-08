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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

Son şampiyon Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ryan Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da gündem Fatih Terim'in 'Florya'ya gelmenize gerek yok' mesajı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

08.07.2019 11:39 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:46
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

GALATASARAY'DA TRANSFER ROTASINI MBAYE DIAGNE BELİRLEYECEK

Galatasaray, bonservisini aldığı Luyindama için Standard Liege'e haziran ayı içerisinde 3.5 milyon Euro ödeme yaptı. Demokratik Kongolu futbolcunun satış sözleşmesinde sezon sonu için performansa bağlı 1.5 milyon Euro bonus maddesi olduğu öğrenildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

Luyindama'nın opsiyonunu kullanması nedeniyle transfer dönemine eksi 3.5 milyon Euro ile başlayan Cimbom, FFP'ye takılmamak adına minimum 3.5 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar, Diagne'den gelecek 10 milyon Euro üstü gelirle açığı kapatıp 8 numara ve forvet takviyesi için bütçe oluşturacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

FALCAO'YA 4 MİLYON EURO!

Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, GS TV'de yaptığı açıklamada "Falcao, Diego Costa, Aboubakar ve Nainggolan ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Fransa basınının G.Saray'ın Radamel Falcao ile ilgilendiğini yazmasının ardından, bir iddia da Brezilya'dan geldi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

Rio de Janeiro kaynaklı haberde, Monaco forması giyen golcü futbolcunun Brezilya kulüpleri Flamengo ve Palmeiras'tan gelen tekliflere olumuz yanıt verdiği ve G.Saray'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi. 1 yıllık kontratı kaldığı Fransız ekibinden aldığı 6.5 milyon Euro ücreti Avrupa'da karşılayacak bir taliplinin bulunmaması nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübün 4 milyon Euro artı bonus teklifine "Evet" diyeceği ifade edildi.

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