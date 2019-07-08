Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den o isimlere mesaj 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

Luyindama'nın opsiyonunu kullanması nedeniyle transfer dönemine eksi 3.5 milyon Euro ile başlayan Cimbom, FFP'ye takılmamak adına minimum 3.5 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar, Diagne'den gelecek 10 milyon Euro üstü gelirle açığı kapatıp 8 numara ve forvet takviyesi için bütçe oluşturacak.