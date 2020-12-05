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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim onun da ipini geçti! Bu espri futbol hayatına mal oldu

Fatih Terim'i nasıl bilirdiniz? Sert, sinirli, babacan, işinin ehli... Aslında hepsi. Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim zamanında çok fazla oyuncusunun ipini çekti. Türk futbolunun İmparaor'u Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörülük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...

05.12.2020 15:48 - Son Güncelleme: 05.12.2020 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





