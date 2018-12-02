Galatasaray taraftarları Vodafone Parka geldi

Galatasaray taraftarları Vodafone Park'a geldi
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar, stada ulaştı. Taksim Gezi Parkı'nda toplanarak polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a gelen sarı kırmızılı taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı ve stadyuma alınmaya başladı.
2 Aralık 2018 Pazar, 17:49:38 Güncelleme: 18:09:27
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar, stada ulaştı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksim Gezi Parkı'nda toplanarak polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a gelen sarı kırmızılı taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı ve stadyuma alınmaya başladı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER