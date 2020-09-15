Haberler Galeri Spor Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Transfer döneminde yoluna sessiz sedasız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, ilk haftadan hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Transferde ise orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar cephesinde sürpriz bir hamle dünyaca ünlü bir yıldızdan geldi. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe alırken sarı-kırmızılı taraftarları da hayli heyecanlandırdı.

15.09.2020 13:25 - Son Güncelleme: 15.09.2020 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





