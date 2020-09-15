Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...
Transfer döneminde yoluna sessiz sedasız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, ilk haftadan hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Transferde ise orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar cephesinde sürpriz bir hamle dünyaca ünlü bir yıldızdan geldi. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe alırken sarı-kırmızılı taraftarları da hayli heyecanlandırdı.
15.09.2020 13:25
- Son Güncelleme: 15.09.2020 13:25
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