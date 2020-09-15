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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Transfer döneminde yoluna sessiz sedasız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, ilk haftadan hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Transferde ise orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar cephesinde sürpriz bir hamle dünyaca ünlü bir yıldızdan geldi. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe alırken sarı-kırmızılı taraftarları da hayli heyecanlandırdı.

15.09.2020 13:25 - Son Güncelleme: 15.09.2020 13:25
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Yapacağı birkaç takviyeyle transferi noktalamayı planlayan sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

İlk olarak bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren Cimbom, bir orta saha transferi daha yapmak istiyor.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Aslan'ın adı son günlerde Idrissa Doumbia ile anılırken, Manchester City forması giyen Fernandinho'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Dünyaca ünlü yıldızın hamlesi olay yarattı...

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe aldı.

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