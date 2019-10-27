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Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! "Artık bırakma zamanı gelmiştir"

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş, Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Galatasaray cephesinde teknik direktör Fatih Terim sahaya sürdüğü ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı durumuna geldi. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Terim'e büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyadan Terim'e gösterilen o tepkiler...

27.10.2019 21:32 - Son Güncelleme: 27.10.2019 21:32
Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! Artık bırakma zamanı gelmiştir
Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! Artık bırakma zamanı gelmiştir
Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! Artık bırakma zamanı gelmiştir
Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! Artık bırakma zamanı gelmiştir
Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! Artık bırakma zamanı gelmiştir
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