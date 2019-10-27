Galatasaray taraftarından Terim'e büyük tepki! "Artık bırakma zamanı gelmiştir"
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş, Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Galatasaray cephesinde teknik direktör Fatih Terim sahaya sürdüğü ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı durumuna geldi. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Terim'e büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyadan Terim'e gösterilen o tepkiler...
27.10.2019 21:32
- Son Güncelleme: 27.10.2019 21:32
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