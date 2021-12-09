Galatasaray Roma’da son 16 peşinde! İşte Lazio - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

GALİBİYETLER EŞİT

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off'ta mücadele edecek. Zorlu maçı İspanya'dan hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Galatasaray ile Lazio, 2'si Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi.