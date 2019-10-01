Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam evinde Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda 2 kez Galatasaray, 2 kez ise PSG sahadan galip olarak ayrıldı. Arşivlerden o maçlara ait günyüzüne çıkan fotoğraflarda ise Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin kaptanı, 2001 yılında son kez Galatasaray formasını terletirken Şampiyonlar Ligi'nde de PSG'ye karşı forma giymişti...

01.10.2019 11:26 - Son Güncelleme: 01.10.2019 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





