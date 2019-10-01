Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam evinde Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda 2 kez Galatasaray, 2 kez ise PSG sahadan galip olarak ayrıldı. Arşivlerden o maçlara ait günyüzüne çıkan fotoğraflarda ise Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin kaptanı, 2001 yılında son kez Galatasaray formasını terletirken Şampiyonlar Ligi'nde de PSG'ye karşı forma giymişti...
FRANSIZLAR İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.