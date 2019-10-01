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Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam evinde Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda 2 kez Galatasaray, 2 kez ise PSG sahadan galip olarak ayrıldı. Arşivlerden o maçlara ait günyüzüne çıkan fotoğraflarda ise Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin kaptanı, 2001 yılında son kez Galatasaray formasını terletirken Şampiyonlar Ligi'nde de PSG'ye karşı forma giymişti...

01.10.2019 11:26 - Son Güncelleme: 01.10.2019 11:30
Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı.

Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Mart 2001'de Fransa'da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray - PSG maçı öncesi dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! Tam 18 yıl önce...

FRANSIZLAR İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.

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