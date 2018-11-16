Galatasaray Mattia Destronun peşinde

Galatasaray Mattia Destro'nun peşinde

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, forvet için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

16 Kasım 2018 Cuma, 10:14:00 Güncelleme: 10:15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





