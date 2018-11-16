Galatasaray Mattia Destro'nun peşinde

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, forvet için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

16 Kasım 2018 Cuma, 10:14:00 Güncelleme: 10:15:28
Galatasaray Mattia Destronun peşinde

Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların önceki gün gerçekleştirdiği aylık divan kurulu toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, ocak ayında forvet transferinin sinyallerini vermişti.

Galatasaray Mattia Destronun peşinde

Buna ilişkin olarak ilk adım dün atıldı.

Galatasaray Mattia Destronun peşinde

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Bologna'da forma giyen Mattia Destro için harekete geçtiğini duyurdu.

Galatasaray Mattia Destronun peşinde

Haberde sarı-kırmızılıların İtalyan santrfor için son birkaç saatte temas kurduğu kaydedildi

Galatasaray Mattia Destronun peşinde

27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına, teknik direktör Inzaghi'nin de izin vereceği ifade edildi.

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