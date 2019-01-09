Galatasaray Marcao ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Serdar Aziz ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Chaves forması giyen Marcao ile anlaştı. Galatasaray, yıldız oyuncunun transferi için Chaves ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 21:20:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





