Galatasaray Liverpooldan Origiyi resmen istedi

Galatasaray Liverpool'dan Origi'yi resmen istedi

Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray, Liverpool'da istediği kadar forma şansı bulamayan Divock Origi için İngiliz ekibi ile temasa geçti.

18 Kasım 2018 Pazar, 09:41:29 Güncelleme: 09:42:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





