Galatasaray Liverpooldan Origiyi resmen istedi

Galatasaray Liverpool'dan Origi'yi resmen istedi
Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray, Liverpool'da istediği kadar forma şansı bulamayan Divock Origi için İngiliz ekibi ile temasa geçti.
18 Kasım 2018 Pazar, 09:41:29
Güncelleme: 09:42:26
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray golcü açığını kapatmak için şimdiden harekete geçti.
Sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Divock Origi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.
ESPN'de yer alan habere göre, santrfor ihtiyacı bulunan ve Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra Eren Derdiyok'tan da istediği verimi alamayan Galatasaray, Belçikalı futbolcuyu gündemini aldı.
BONSERVİSİ SONRA
Haberde, Origi'nin kiralanması adına ilk teklifin yapıldığı belirtilirken, FFP kıskacında olan Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini alamayacağı dile getirildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in eldeki imkansızlıklar nedeniyle santrfor pozisyonunda Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans vermek zorunda kaldığı da yazıldı.