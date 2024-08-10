Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti? GS Hatayspor MAÇ SKORU

2024-25 Süper Lig sezonunun ilk karşılaşması, şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında gerçekleşti. RAMS Park'ta oynanan bu heyecanlı maç, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk yarıda taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, skor tahtası 0-0 gösterdi.
Süper Lig'de 2024-25 sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
JOELSON MENDES, HATAYSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo arttı. Hatayspor, 52. dakikada Joelson Mendes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi.
ICARDİ VE BATSHUAYİ'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
Galatasaray, 80. dakikada Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Maçın son anlarına kadar süren mücadelede, 90. dakikada Michy Batshuayi sahneye çıktı ve galibiyeti getiren golü kaydetti.