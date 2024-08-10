PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti? GS Hatayspor MAÇ SKORU

2024-25 Süper Lig sezonunun ilk karşılaşması, şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında gerçekleşti. RAMS Park'ta oynanan bu heyecanlı maç, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk yarıda taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, skor tahtası 0-0 gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 10:33 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 10:33
Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti? GS Hatayspor MAÇ SKORU 1

Süper Lig'de 2024-25 sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti? GS Hatayspor MAÇ SKORU 2

JOELSON MENDES, HATAYSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo arttı. Hatayspor, 52. dakikada Joelson Mendes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi.

Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti? GS Hatayspor MAÇ SKORU 3

ICARDİ VE BATSHUAYİ'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Galatasaray, 80. dakikada Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Maçın son anlarına kadar süren mücadelede, 90. dakikada Michy Batshuayi sahneye çıktı ve galibiyeti getiren golü kaydetti.

SON DAKİKA