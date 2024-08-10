Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti? GS Hatayspor MAÇ SKORU

2024-25 Süper Lig sezonunun ilk karşılaşması, şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında gerçekleşti. RAMS Park'ta oynanan bu heyecanlı maç, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk yarıda taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, skor tahtası 0-0 gösterdi.