Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider?
Bu akşam Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde İstanbul'da Porto'yu ağırlayacak olan Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi hedefine çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Galatasaray, sahasında bir sürprize imkan tanımayarak Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Pekiama Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...
11 Aralık 2018 Salı, 10:54:39
Güncelleme: 10:55:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Porto'yu ağırlayacak.
5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçında evinde Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Galatasaray, Porto ile berabere kalırsa bu kez Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.