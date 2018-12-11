Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde İstanbul'da Porto'yu ağırlayacak olan Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi hedefine çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Galatasaray, sahasında bir sürprize imkan tanımayarak Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Pekiama Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

11 Aralık 2018 Salı, 10:54:39 Güncelleme: 10:55:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





