Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi
Son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda hedef büyüterek gözünü Avrupa'ya dikti. Fatih Terim'in ısrarla golcü transferi istemesi üzerine çalışmaları hızlandıran yönetim, Falcao'dan gelecek haberi beklerken bir isimle daha imza aşamasına geldi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberi...
28.07.2019 14:30
- Son Güncelleme: 28.07.2019 14:30
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.
Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kalmıştı...