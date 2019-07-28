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Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda hedef büyüterek gözünü Avrupa'ya dikti. Fatih Terim'in ısrarla golcü transferi istemesi üzerine çalışmaları hızlandıran yönetim, Falcao'dan gelecek haberi beklerken bir isimle daha imza aşamasına geldi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberi...

28.07.2019 14:30 - Son Güncelleme: 28.07.2019 14:30
Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kalmıştı...

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