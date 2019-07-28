Galatasaray golcüsünü buldu! İmza an meselesi

Son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda hedef büyüterek gözünü Avrupa'ya dikti. Fatih Terim'in ısrarla golcü transferi istemesi üzerine çalışmaları hızlandıran yönetim, Falcao'dan gelecek haberi beklerken bir isimle daha imza aşamasına geldi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberi...

28.07.2019 14:30 - Son Güncelleme: 28.07.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





