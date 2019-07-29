Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolası ile transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da ikinci bir forvet için daha çalışma yürütüyor. Diagne'nin satışından gelecek para ile takviye yapmak isteyen Cimbom, ters köşe yaparak sürpriz bir golcü ile anlaşma sağladı.

29.07.2019 14:00 - Son Güncelleme: 29.07.2019 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





