GaleriSpor

Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolası ile transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da ikinci bir forvet için daha çalışma yürütüyor. Diagne'nin satışından gelecek para ile takviye yapmak isteyen Cimbom, ters köşe yaparak sürpriz bir golcü ile anlaşma sağladı.

29.07.2019 14:00 - Son Güncelleme: 29.07.2019 14:00
Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

Galatasaray forvet transferini bitirdi! Anlaşma tamam | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kalmıştı...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe yeni transferi için gün sayıyor! Son dakika transfer bombası...
Fenerbahçe yeni transferi için gün sayıyor! Son dakika transfer bombası...