Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

Küme hattından kurtulamayan Fenerbahçe, inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray ve Beşiktaş... Spor Toto Süper Lig'in 3 büyükleri, sezon başından sezon arasına kadar sıkıntılı dönemler yaşadı. Sezonun ikinci yarısının başlamasının ardından hem yeni transferler takımlara katıldı hem de sezon sonu gönderilecek isimler belli oldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gönderilecek isimler.

01.03.2019 11:49 - Son Güncelleme: 01.03.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





