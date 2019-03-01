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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

Küme hattından kurtulamayan Fenerbahçe, inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray ve Beşiktaş... Spor Toto Süper Lig'in 3 büyükleri, sezon başından sezon arasına kadar sıkıntılı dönemler yaşadı. Sezonun ikinci yarısının başlamasının ardından hem yeni transferler takımlara katıldı hem de sezon sonu gönderilecek isimler belli oldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gönderilecek isimler.

01.03.2019 11:49 - Son Güncelleme: 01.03.2019 11:54
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

Bir dönem kapanıyor! İşte sezonun bitimiyle 3 büyüklerden büyük oranda ayrılacak 34 futbolcu...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

GALATASARAY

Sezon sonunda göndereceği isimleri belirleyen sarı-kırmızılı ekipte birçok yıldızın da talibi var... İşte sezonun bitiminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler:

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

NDIAYE (Sezon sonu Stoke City'e geri dönecek)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

ONYEKURU (Sezon bitimiyle takımı Everton'a dönecek)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler belli oldu

SEMİH KAYA (Sezon bitiminde takımı Sparta Prag'a dönecek)

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