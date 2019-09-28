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Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi, Türkiye'nin en çok konuştuğu konu oldu. Ezeli rakiplerin 390.maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Daha önce verdiği kararlar çok tartışılan Cüneyt Çakır'ın hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır hangi takımı? Spor Toto Süper Lig'in hakemleri hangi takımı tutuyor? İşte hakemler ve tuttukları takımlar.

28.09.2019 16:52 - Son Güncelleme: 28.09.2019 17:06
Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

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