Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi, Türkiye'nin en çok konuştuğu konu oldu. Ezeli rakiplerin 390.maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Daha önce verdiği kararlar çok tartışılan Cüneyt Çakır'ın hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır hangi takımı? Spor Toto Süper Lig'in hakemleri hangi takımı tutuyor? İşte hakemler ve tuttukları takımlar.

28.09.2019 16:52 - Son Güncelleme: 28.09.2019 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





