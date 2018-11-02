Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? GS FB derbisi hangi kanalda? 2018
Galatasaray - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Heyecan dorukta, futbolseverler dev derbi için bekleyişini sürdürüyor. Süper Lig'in 11. haftasında mücadele edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'de morallar kötü durumda. İki takımda da sakatlıklar boy gösterirken, derbinin sonucu merak konusu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili tüm ayrıntılar...
Galatarasary - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. İki ezeli rakip Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşmada iki takımda galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. 11. haftaya 19 puanla giren Galatasaray 3 puan alarak düşüş yaşamak istemezken, Fenerbaçhe ise bu sezon kötü başlangıç yaptığı ligde çıkış yakalamak isteyecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında gelişmeler...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Muslera - Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Ömer Bayram, Donk, Selçuk, Garry Rodrigues, Belhanda, Sinan, Eren
SAKAT: Emre Akbaba, Fernando, Nagatomo
CEZALI: Mariano
FENERBAHÇE
Harun-Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Benzia, Soldado
SAKAT: Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan, Tolga Ciğerci
CEZALI: Slimani
GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.
İki takım arasındaki 109 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.
17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.
FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.
EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.
İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.