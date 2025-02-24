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Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında nefes kesen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar ligdeki liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe zirvenin 6 puan gerisinde kaldı. İşte maçtan dakikalar...

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 22:20 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 22:24
Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar ÖZET

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan çıkmadı. RAMS Park'ta oynanan maç 0-0 beraberlikle sona ererken, Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe ise 58 puanda kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar ÖZET

Süper Lig'in 25. haftasında dev derbi nefesleri kesti! Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı ancak mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray puanını 64 yaparak zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe ise 58 puana yükseldi ve aradaki fark 6 puan olarak kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar ÖZET

📌 MAÇTAN DAKİKALAR

20:00 | İlk Düdük Çaldı
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev derbi başladı!

🎯 20:06 | En-Nesyri Aut!
Kostic'in ortasında savunmadan seken top, En-Nesyri'nin önüne düştü. Faslı golcünün şutu üstten auta gitti!

🚫 20:17 | Gol İptal Edildi!
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Muslera'yı geçerek topu ağlara gönderdi ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar ÖZET

📢 20:38 | Vincic 'Devam' Dedi!
Galatasaray penaltı bekledi! Barış Alper'in ortasında Osimhen yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

20:49 | İlk Yarı Sona Erdi!
İlk yarıda gol sesi çıkmadı, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

🔄 21:06 | İkinci Yarı Başladı!
Mücadelede ikinci 45 dakika başladı.

🧤 21:11 | İrfan Can'dan Kurtarış!
Barış Alper'in ortasına Osimhen dokunamadı, kaleye giden topu İrfan Can uzaklaştırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar ÖZET

🚨 21:15 | Oyun Durdu!
Fenerbahçe tribününden sahaya atılan meşaleler nedeniyle maç kısa bir süre durdu.

🔄 21:23 | Mourinho'dan Hamle!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Szymanski çıktı, Djiku ve Amrabat oyuna girdi.

🧱 21:28 | Muslera'dan Kurtarış!
Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleye yöneldi, Muslera son anda çeldi!

🧤 21:30 | Muslera Yine Sahnede!
Fenerbahçe'nin 67. dakikada Djiku ile yakaladığı pozisyonda Muslera topu çeldi, ardından yaşanan karambolde top yine Uruguaylı kalecide kaldı!

21:57 | Maç Sona Erdi!
Derbi golsüz tamamlandı! Galatasaray puanını 64'e yükseltti, Fenerbahçe ise 58 puanda kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar ÖZET

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve AA'dan alınmıştır.