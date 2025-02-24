Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan çıkmadı. RAMS Park'ta oynanan maç 0-0 beraberlikle sona ererken, Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe ise 58 puanda kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında dev derbi nefesleri kesti! Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı ancak mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray puanını 64 yaparak zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe ise 58 puana yükseldi ve aradaki fark 6 puan olarak kaldı.
⚽ 20:00 | İlk Düdük Çaldı
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev derbi başladı!
🎯 20:06 | En-Nesyri Aut!
Kostic'in ortasında savunmadan seken top, En-Nesyri'nin önüne düştü. Faslı golcünün şutu üstten auta gitti!
🚫 20:17 | Gol İptal Edildi!
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Muslera'yı geçerek topu ağlara gönderdi ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti!
📢 20:38 | Vincic 'Devam' Dedi!
Galatasaray penaltı bekledi! Barış Alper'in ortasında Osimhen yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
⏳ 20:49 | İlk Yarı Sona Erdi!
İlk yarıda gol sesi çıkmadı, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
🔄 21:06 | İkinci Yarı Başladı!
Mücadelede ikinci 45 dakika başladı.
🧤 21:11 | İrfan Can'dan Kurtarış!
Barış Alper'in ortasına Osimhen dokunamadı, kaleye giden topu İrfan Can uzaklaştırdı.
🚨 21:15 | Oyun Durdu!
Fenerbahçe tribününden sahaya atılan meşaleler nedeniyle maç kısa bir süre durdu.
🔄 21:23 | Mourinho'dan Hamle!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Szymanski çıktı, Djiku ve Amrabat oyuna girdi.
🧱 21:28 | Muslera'dan Kurtarış!
Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleye yöneldi, Muslera son anda çeldi!
🧤 21:30 | Muslera Yine Sahnede!
Fenerbahçe'nin 67. dakikada Djiku ile yakaladığı pozisyonda Muslera topu çeldi, ardından yaşanan karambolde top yine Uruguaylı kalecide kaldı!
⏳ 21:57 | Maç Sona Erdi!
Derbi golsüz tamamlandı! Galatasaray puanını 64'e yükseltti, Fenerbahçe ise 58 puanda kaldı.