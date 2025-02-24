Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu 0-0 🔵 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında dev derbi nefesleri kesti! Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı ancak mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray puanını 64 yaparak zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe ise 58 puana yükseldi ve aradaki fark 6 puan olarak kaldı.