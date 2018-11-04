Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok "tükürük" görüntüsü!
Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, çıkan olaylarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kavganın fitilini ateşleyen Belhanda-Soldado tartışmasında Soldado'nun Belhanda'ya tükürdüğü iddia edilen anın görüntüleri ortaya çıktı.
4 Kasım 2018 Pazar, 15:39:14 Güncelleme: 16:03:20
Maçın hakemi Fırat Aydınus'un ve VAR hakemlerinin dikkatinden kaçan bu görüntü sonrası tartışmanın giderek büyüdü ve maçın son düdüğünün ardından saha karıştı.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
Soldado ile Belhanda arasında maçın son anlarında yaşanan gerginlik sonrası Soldado'nun Belhanda'ya tükürdüğü anın görüntülerini paylaşan taraftarlar ne ceza verileceğini merak etmeye başladı.
Bazı taraftarlar pozisyonla ilgili olarak "Soldado bunu Beşiktaş maçında da yapmıştı" derken kimileri de "Olayları başlatan belli. Bakalım ne ceza alacak" sorusunu sordu.
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