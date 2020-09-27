Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Ortalık karıştı
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadeleleri oynanırken, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Dev derbiye saatler kala flaş bir gelişme yaşandı. Transferlerin en hareketli ekibi olarak öne çıkan Sarı Kanarya son olarak Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de temaslarını sürdüren Fenerbahçe'ye listenin en başındaki isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
27.09.2020 12:47
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Golcü futbolcu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı bonservisiyle birlikte transfer etmişti.
Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertliler kadroya bir forvet daha katmak için girişimlerini sıklaştırmıştı.
EROL BULUT'TAN İTİRAF
Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, hücum konusunda yetersiz olduklarını söylemişti.
Bulut açıklamasında, "Rakibin kalemizde bir tane pozisyonu yok. Ancak hücum konusunda gösterdiğimiz performans yetersiz. Futbolcularımızın sahada çalıştıklarımızı göstermesi gerekiyor. Maraton uzun.
Daha üretken olmamız gerekiyor. 6-3-1 gibi sistemle oynayan bu tarz takımlara karşı çalıştığımız opsiyonlar vardı ancak bugün bunları uygulayamadık. Önümüzdeki haftalarda üzerine koymamız gerekiyor. Şu an yetersiz." ifadelerine yer vermişti.