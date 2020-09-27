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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Ortalık karıştı

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadeleleri oynanırken, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Dev derbiye saatler kala flaş bir gelişme yaşandı. Transferlerin en hareketli ekibi olarak öne çıkan Sarı Kanarya son olarak Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de temaslarını sürdüren Fenerbahçe'ye listenin en başındaki isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

27.09.2020 12:47 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





