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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!

Haftasonu Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de Soldado depremi yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol golcüye sürpriz bir takım talip oldu. Bu gelişmelerin Galatasaray derbisinden önce yaşanmasının üzerine Ersun Yanal'ın Roberto Soldado ile bir görüşme yaparak, transfer haberlerini kafasına takmamasını sadece önümüzdeki derbi maçında odaklanmasını isteyeceği bildirildi. İşte detaylar...



09.04.2019 22:12 - Son Güncelleme: 09.04.2019 22:25
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!

Fenerbahçe'de Soldado depremi yaşanıyor.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!

Sarı-lacivertli takım 14 Nisan'da Kadıköy Ülker Stadı'nda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!

Ersun Yanal dev derbi maçında Soldado'yu tek forveti olarak görüyor.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!

Fakat İspanya'dan Roberto Soldado ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!

İşte detaylar...

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