Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Soldado depremi!
Haftasonu Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de Soldado depremi yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol golcüye sürpriz bir takım talip oldu. Bu gelişmelerin Galatasaray derbisinden önce yaşanmasının üzerine Ersun Yanal'ın Roberto Soldado ile bir görüşme yaparak, transfer haberlerini kafasına takmamasını sadece önümüzdeki derbi maçında odaklanmasını isteyeceği bildirildi. İşte detaylar...
09.04.2019 22:12
- Son Güncelleme: 09.04.2019 22:25
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