Galatasaray Benjamin Tetteh için ısrarcı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray, devre arasında yapacağı transferler ile ligin ikinci devresinde 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda ilk hedefi Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh. 'Benjamin Tetteh kimdir, nerede oynuyor, kaç yaşında ve değeri ne kadar?' gibi soruların cevapları haberimizde.
11 Ocak 2019 Cuma, 02:27:44
Güncelleme: 02:28:07
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı santrfor takviyesi ile ligin ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor.
Portekiz ekiplerinden Chaves'in 22 yaşındaki stoperi Marcao ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bir orta saha, bir kanat ve 2 santrfor ile transferi noktalamayı hedefliyor.
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un gözden çıkartılması sonrasında elde kalan tek santrfor Muğdat Çelik'idi.
ALAN TAMAM SIRADA TETTEH!
Santrfor takviyesi için uzun süredir Alan Carvalho'nun peşinden koşan Galatasaray, Sambacı ile anlaşma sağlanması sonrasında rotayı Çekya'ya çevirdi.
Alan Carvalho gibi yüksek profilli bir santrfor sonrasında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu arayışındaki Galatasaray'ın hedefindeki isim belli oldu; Benjamin Tetteh.