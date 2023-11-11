Galatasaray- Bayern Münih iptal edilen golde flaş hata! Okan Buruk son noktayı koydu: Maç yeniden mi oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise Portekizli hakem Antonio Nobre'nin verdiği kararlar damga vurdu. Mücadelenin 61. dakikasında Torreira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Maçta yaşanan tartışmalı kararlar, hakemin yetkinliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Özellikle, VAR kontrolü sırasında ikinci kez başvurulması alışılmadık bir durumdu ve hakemin performansı hakkında şüpheleri artırdı. Şimdi ise gözler UEFA yetkililerine çevrildi. İşte şok iddiaya dair tüm detaylar...