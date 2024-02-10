Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk'un 11'i

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray unvanını korumak için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.

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Puan puana giden yarışta bu hafta Cimbom önce oynayacak. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi formda Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmek. Ardından da Alanyaspor'un sarı-lacivertlilere çelme takmasını beklemek. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadeleden galip ayrılmaları durumunda önemli bir virajı daha döneceklerini ifade ediyor.