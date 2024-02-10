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Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk'un 11'i

Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Başakşehir ise etkileyici serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i de netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 11:36 Güncelleme 10 Şubat 2024, 11:36
Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk’un 11’i 1

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray unvanını korumak için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.

Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk’un 11’i 2

Puan puana giden yarışta bu hafta Cimbom önce oynayacak. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi formda Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmek. Ardından da Alanyaspor'un sarı-lacivertlilere çelme takmasını beklemek. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadeleden galip ayrılmaları durumunda önemli bir virajı daha döneceklerini ifade ediyor.

Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk’un 11’i 3

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Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'in en tehilkeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için de planlarını yaptı.

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