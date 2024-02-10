Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk'un 11'i

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray unvanını korumak için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.
Puan puana giden yarışta bu hafta Cimbom önce oynayacak. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi formda Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmek. Ardından da Alanyaspor'un sarı-lacivertlilere çelme takmasını beklemek. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadeleden galip ayrılmaları durumunda önemli bir virajı daha döneceklerini ifade ediyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'in en tehilkeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için de planlarını yaptı.