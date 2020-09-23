Galatasaray Avrupa'da tur peşinde! İşte Galatasaray'ın muhtemel Hajduk Split maçı 11'i!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Süper Lig'de ritmini tutturan sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor. Ayrnı hafta hem Hajduk Split hem Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 merak konusu. Tecrübeli çalıştırıcının tebdir alacağı düşünülüyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel Hajduk Split 11'i...
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, yarın 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, play-off turunda Williem II - Rangers eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
3 RESMİ MAÇI DA KAZANDI
Galatasaray, bu sezon oynadığı 3 resmi müsabakadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda da Neftçi Bakü'yü mağlup etmeyi başardı. Aslan söz konusu 3 karşılaşmada 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA 287. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 100 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 380 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.
TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 80. MAÇ
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 79 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 31 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 105 gol atarken, kalesinde ise 119 gole engel olamadı.