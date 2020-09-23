Galatasaray Avrupa'da tur peşinde! İşte Galatasaray'ın muhtemel Hajduk Split maçı 11'i!

AVRUPA KUPALARINDA 287. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 100 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 380 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.