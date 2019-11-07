Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl kalır? İşte o ihtimaller

Tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşayarak Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 hafta sonunda gol atamayan tek takım olan sarı-kırmızılı ekip 1 puanda kalarak son sıraya demir attı. Bir sonraki maçta evinde Club Brugge'ü konuk edecek olan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı devam ediyor. Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl kalır? İşte o ihtimaller...

07.11.2019 12:48 - Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





