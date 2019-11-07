Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl kalır? İşte o ihtimaller
Tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşayarak Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 hafta sonunda gol atamayan tek takım olan sarı-kırmızılı ekip 1 puanda kalarak son sıraya demir attı. Bir sonraki maçta evinde Club Brugge'ü konuk edecek olan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı devam ediyor. Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl kalır? İşte o ihtimaller...
07.11.2019 12:48
- Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 6-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılarda, artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi.
NASIL UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDERİZ?
Grubunu 3. sırada tamamlaması durumunda yoluna UEFA'da devam edecek olan Cimbom, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Club Brugge'ü konuk edecek.
Brugge'ü yenersek:
Temsilcimiz Brugge'ü mağlup ederse, 1 maç kala Belçika temsilcisinin 2 puan önüne geçmiş olacak. G.Saray, son karşılaşmada PSG ile berabere bile kalsa Club Brugge-Real Madrid maçının sonucuna bakmaksızın grubu 3. sırada tamamlamış olacak.
Aslan; Brugge'ü mağlup eder, son maçlarda her iki takım da rakiplerine mağlup olursa yine Avrupa Ligi biletini temsilcimiz almış olacak.