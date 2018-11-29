Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını kaybetti. UEFA Avrupa Ligi için hala iddialı bir durumda olan Galatasaray son maçta sahasında Porto'yu konuk edecek. Peki ama Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl katılabilir?
29 Kasım 2018 Perşembe, 08:41:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.
Sahadan 2-0 yenik ayrılan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçında evinde Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Galatasaray, Porto ile berabere kalırsa bu kez Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.