Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını kaybetti. UEFA Avrupa Ligi için hala iddialı bir durumda olan Galatasaray son maçta sahasında Porto'yu konuk edecek. Peki ama Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl katılabilir?

29 Kasım 2018 Perşembe, 08:41:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





