Galatasaray 3 puan için sahaya iniyor! İşte Giresunspor - Galatasaray maçı 11’leri...

GÖZLER MBAYE DIAGNE'DE

Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in hücumun en ilerisinde kimi kullanacağı merak konusu. Mostafa Mohamed henüz performansıyla İmparator'u ikna edebilmiş değil. Mbaye Diagne "Bu sezon planlamasını benimle yapmayın" diyerek ayrılık sinyalleri verse de Senegalli yıldızdan daha hazır bir forvet oyuncusu bulunmuyor. Deneyimli çalıştırıcının Avrupa Kupaları'nda 2 defa ağları sarkan 29 yaşındaki golcüyü bugün de 11'de oynatması bekleniyor. Mbaye Diagne, bir sezonda 30 gol atarak en skorer yabancı futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten almıştı.