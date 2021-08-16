Galatasaray 3 puan için sahaya iniyor! İşte Giresunspor - Galatasaray maçı 11'leri...
Transfer sezonunun flaş ekiplerinden olan ve kadrosunu Cicaldau, Berkan, Boey, Van Aanholt, Nelsson gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. Giresunspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in kafasındaki 11'i belirlediği öğrenilirken, orta sahada Cicaldau'ya şans vereceği belirtildi. İşte Giresunspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de Galatasaray sezonu Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçla birlikte açıyor. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Aslan kadrosunu hem güçlendirdi hem de gençleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde bir kez daha şampiyonluğa koşmayı planlayan sarı-kırmızılılar bugünkü Giresunspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Başarılı çalıştırıcı da hafta boyunca öğrencileriyle yaptığı konuşmada basit hata istemediğini söyledi, geçen sezon bu yüzden ciddi kayıplar verdiklerini hatırlattı.
GÖZLER MBAYE DIAGNE'DE
Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in hücumun en ilerisinde kimi kullanacağı merak konusu. Mostafa Mohamed henüz performansıyla İmparator'u ikna edebilmiş değil. Mbaye Diagne "Bu sezon planlamasını benimle yapmayın" diyerek ayrılık sinyalleri verse de Senegalli yıldızdan daha hazır bir forvet oyuncusu bulunmuyor. Deneyimli çalıştırıcının Avrupa Kupaları'nda 2 defa ağları sarkan 29 yaşındaki golcüyü bugün de 11'de oynatması bekleniyor. Mbaye Diagne, bir sezonda 30 gol atarak en skorer yabancı futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten almıştı.
CICALDAU İLK KEZ SAHADA
Cimbom'un yeni sezon transferlerinden Alexandru Cicaldau, Avrupa Kupası'nda forma giyememişti. Rumen yıldız bugünkü Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte ilk defa sahaya çıkacak. Fatih Terim'in 24 yaşındaki futbolcunun idman performansından bir hayli memnun olduğu ve onu Berkan ile Taylan'ın önünde oynatmaya karar verdiği belirtildi. Romanya'dan gelen Cicaldau, sarı-kırmızılı kulüpte efsane olan vatandaşı Gheorghe Hagi'nin 10 numaralı formasını istemedi. 33 numarayı tercih etti. Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrası 10 numara hala boşta.
GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER