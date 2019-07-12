Galaatasaray'a Diagne müjdesi! Menajeri resmen duyurdu
Galatasaray'ın elinden çıkarmak istediği Mbaye Diagne transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Senegal milli takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Diagne'nin transferi hakkında açıklamalarda bulunan menajeri golcü oyuncuya birden fazla teklifin olduğunu belirtti. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler Diagne transferi konusundaki gelişmelere çevrildi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...
12.07.2019 16:45
- Son Güncelleme: 12.07.2019 16:46
Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya satan Galatasaray, Luyindama ve Ozornwafor için toplam 4.1 milyon Euro harcadı. 2 orta saha 1 forvet transferi için Diagne'nin satılması şart.
Sarı-Kırmızılı yönetim Diagne'nin takımdan ayrılmaması nedeniyle ekonomik açıdan da sıkıntılı bir sürecin içersine girdi...
Senegalli oyuncu için hala ciddi bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın tüm planlarını bozmuş oldu ama beklenen haber nihayet geldi. İşte Senegalli oyuncunun menajerinin açıklaması ve detaylar...
Christian Luyindama'nın bonservisini almak için 3 milyon 750 bin Euro ödeyen Galatasaray yeni transfer Valentine Ozornwafor için de 350 bin Euro ödemek zorunda kalmıştı.
ELDE ETTİKLERİ KAR 400 BİN EURO
Galatasaray Fernando'yu 4.5 milyon Euro gibi bir rakamla Sevilla'ya satmasına rağmen bütçe olarak sadece 400 bin Euro kar elde etti. Ancak bu rakam beklenenin çok altında kaldı.