Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu
Pek çoğu futbol tarihine damgasını vurdu, yıllar adından söz ettirdi ve bir anda ortadan kayboldu. Kimisi de hala aktif olarak futbol oynuyor. Hepsinin tek bir ortak noktası var. O da yılları içerisindeki inanılmaz değişimleri... O da futbolun efsane isimlerimden biriydi ama yıllar ona hiç acımadı, adil davranmadı. Peki dünyaca ünlü bu yıldızı tanıdınız mı?
23.09.2019 12:36
- Son Güncelleme: 23.09.2019 14:20
DİĞER GALERİLER