Futbolcuların unutulmaz anıları
Futbol dünyasında boy göstermiş futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin birbirinden komik anılarını sizler için derledik..
1 Ekim 2018 Pazartesi, 18:15:26 Güncelleme: 18:35:23
"GALATASARAYLILAR SAMANDIRA'YI BASTI"
Eski Fenerbahçeli Stephen Appiah 2006'daki 4-0'lık derbiden önce gördüğü kâbusu anlattı: "O maçın gecesinde Samandıra'da kimse uyumuyordu. Gece 02.00'de bile Daum, futbolcu arkadaşlar ve teknik kadro hâlâ ayaktaydı. Büyük bir heyecan vardı. Galatasaray maçlarına herkes çok farklı bakıyordu. 02.30-03.00 gibi uyumuşum. Ama enteresan bir kâbusla uyandım..."
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