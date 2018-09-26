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Futbolcuların bilinmeyen hayat hikayeleri

Futbol dünyasına damga vuran bazı futbolcular hakkında bilmedikleriniz sizi çok şaşırtacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba, 14:05:11
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Futbolcuların bilinmeyen hayat hikayeleri

Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, küçükken bisiklet çaldığını ve futbolun onu düzgün bir insan yaptığını söylemiştir.

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Futbolcuların bilinmeyen hayat hikayeleri

Andry Shevchenko Kiev'de oynarken Trabzonspor'a tavsiye ediliyor. Dönem Başkanı Atay Akuğ Hürriyet'e verdiği bir demeçte, alacak imkanımız var ama Andry'den bir cacık olmaz dedi. Ve sonuç Shevchenko demeçten tam 2 sene sonra yılın futbolcusu seçiliyor.

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Futbolcuların bilinmeyen hayat hikayeleri

Hindistan, 1950 Dünya Kupası'ndan çekildi çünkü FIFA, Hindistanlı futbolcuların yalınayak maça çıkmasına izin vermedi.

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Futbolcuların bilinmeyen hayat hikayeleri

Dünyanın en çok gol atan kalecisi 131 golle Roberto Ceni'dir.

Roberto Ceni: " Kaleci değil de santrfor olsaydım bugün İbrahimovic değil ben konusulurdum.."

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Futbolcuların bilinmeyen hayat hikayeleri

Cristiano Ronaldo 8 saniyede 13 farklı çalım hareketi yapabilir. 100 metreyi top ile birlikte 11 saniyede koşabilir, bir topa kafa vurmak isterse 180 cm sıçrayabilir ayrıca bir boksör olsaydı 10 saniye içinde 32 yumruk atabilirdi.

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