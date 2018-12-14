Futbol tarihinin en kötü sakatlıkları (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)
Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Genç futbolcunun maç sırasında boynunun kırıldığı o görüntüler gündeme oturdu ve akıllara yaşanan diğer sakatlıkları getirdi. İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.
Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.
BOYNU KIRILDI!
Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.
SPOR TARİHİNE GEÇEN EN KORKUNÇ SAKATLIKLAR
David Busst
The Coventry defans oyunucusu David Busst, Nisan 1996'da Manchester United'ın defans oyuncusu Denis Irwin ile çarpışması sonucu incik kemiği ve kaval kemiğini kırmıştı. Kırılan kemiğin deriyi delmesinden dolayı akan kanı sahadan temizlemeleri gerekmişti. Busst bir daha profesyonel olarak oynayamadı. United'ın kalecisi Peter Schmeichel, kazanın görgü tanığı olarak, sonrasında psikolojik tedavi görmüştü.