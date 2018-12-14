Futbol tarihinin en kötü sakatlıkları (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.

BOYNU KIRILDI!

Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.