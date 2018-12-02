Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

Bu akşam Beşiktaş ve Galatasaray 345. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte yolculuğa çıkıp üç büyüklerin derbileri üzerine bir test hazırladık. En farklı skorlar, en az seyircili maçlar, teknik direktöre taktik veren polisler... Testi çözüp derbi bilginizi yoklayın.

2 Aralık 2018 Pazar, 13:13:27 Güncelleme: 13:14:33
Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

1) 2001-2002 sezonunda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Galatasaray'ın Real Madrid'le yapacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinden dolayı, Galatasaray yönetimi federasyona derbinin ertelenmesi talebinde bulunur. Bu talebi TFF'nin reddetmesi üzerine Galatasaray teknik direktörü Lucescu'nun yanıtı hangi özlü söz olur?

A) Dere geçilirken at değiştirilmez.
B) Köpekler istedi diye atlar ölmez.
C) Yarası olan gocunur.
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

1) CEVAP B: Türkiye'de sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve şimdi de milli takımda teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu'nun basına verdiği demeçler hep olay oldu. Ama şüphesiz ki bunların en unutulmazı TFF'nin derbiyi ertelemeyi reddetmesi üzerine bir Rumen Atasözü'nü lügatımıza kazandırmasıyla oldu. Köpekler istedi diye atlar ölmez sözü o zamandan bu zamana hâlâ belleklerde taptaze duruyor.

Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

2) Tarihte sulu derbi olarak da bilinen 19 Mayıs 2007'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta aşağıdakilerden hangisi taraftarlar tarafından sahaya atılmamıştır?

A) Pil
B) Tenis topu
C) Damacana pompası
D) Cep telefonu

Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

2) CEVAP C: Demir çubuk, cep telefonu, emzik, koltuk, pet şişe, pil, içki şişesi, çakmak, tenis topu ve daha neler neler... Futbol tarihimizin en unutulmaz maçlarından sulu derbide sahaya neler atılmadı ki... Gel gelelim o gün kameralara yansıyan bir damacana pompası da yoktu yeşil sahada.

Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

3) 7 Şubat 2001'de Fenerbahçe-Galatasaray maçını Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli'nin hemen arkasında izleyen bir polis memuru, Denizli'ye hangi dostça tavsiyeyi vermiştir?

A) Hocam, Uche'yi forvete gönder de gol atsın.
B) Hocam, Lazatiç'e söyle de Okan'ın bileğine bassın.
C) Hocam, taraftar "Saldır Fenerbahçe" diyor, saldıralım.
D) Hocam, Ali Güneş'i oyundan çıkar da Baliç'i al.

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