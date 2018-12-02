Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı...

1) CEVAP B: Türkiye'de sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve şimdi de milli takımda teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu'nun basına verdiği demeçler hep olay oldu. Ama şüphesiz ki bunların en unutulmazı TFF'nin derbiyi ertelemeyi reddetmesi üzerine bir Rumen Atasözü'nü lügatımıza kazandırmasıyla oldu. Köpekler istedi diye atlar ölmez sözü o zamandan bu zamana hâlâ belleklerde taptaze duruyor.