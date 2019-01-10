Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe, 19:26:32 Güncelleme: 19:42:27
Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Isparta'da Beşiktaş taraftarının buluşma noktası olacak 'No 1903' açılışı için Isparta'ya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Fikret Orman'dan transfer açıklaması
Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Ziyaret için geldiği valilik binasında bir çocuk tarafın Beşiktaş formasını imzalayan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Fikret Orman, ziyaret ettiği Vali Seymenoğlu'na forma hediye etti.

Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Vali Ömer Seymenoğlu, Başkan Fikret Orman'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleridir. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyor. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Fikret Orman'dan transfer açıklaması

"ALMAKTAN ÇOK SATMAYA KONSANTRE OLACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise gazetecilerin transfer çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı. Başkan Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok.

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