Fikret Orman'dan transfer açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu" dedi.
Vali Ömer Seymenoğlu, Başkan Fikret Orman'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleridir. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyor. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.