FIFA Dünya Sıralaması'nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste
FIFA Dünya sıralaması güncellendi. Sıralamanın FIFA resmi sitesinden duyurulmasının ardından A Milli Takımı'nın listedeki yeri de belli oldu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1. sırada yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel liste...
06.04.2023 14:44 - Son Güncelleme: 06.04.2023 14:46
FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Duyurulan sıralama sonrası A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri belli oldu.
İşte o sıralama...