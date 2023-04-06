RAMAZAN İMSAKİYE
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FIFA Dünya Sıralaması'nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste

FIFA Dünya sıralaması güncellendi. Sıralamanın FIFA resmi sitesinden duyurulmasının ardından A Milli Takımı'nın listedeki yeri de belli oldu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1. sırada yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel liste...

06.04.2023 14:44 - Son Güncelleme: 06.04.2023 14:46
FIFA Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste

FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Duyurulan sıralama sonrası A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri belli oldu.

İşte o sıralama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
FIFA Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste

1- Arjantin 1840,93 Puan

FIFA Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste

2- Fransa 1838,45 Puan

FIFA Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste

3- Brezilya 1834,21 Puan

FIFA Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldik! İşte güncel liste

4- Belçika 1792,53 Puan

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