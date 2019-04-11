Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler
Feyenoord ile sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki yıldız adayı Joel Zwarts, Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkladı. Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i örnek olarak gösteren genç isim, "Açıkçası Galatasaray seçeneği harika olur." dedi.
11.04.2019 10:16
- Son Güncelleme: 11.04.2019 10:16
"FEYENOORD SÖZLEŞMEMİ UZATMAYACAĞINI SÖYLEDİ"
Akşam'ın haberine göre bu gelişme üzerine Zwarts açıklamalarda bulundu. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, "İki hafta önce menajerime, Feyenoord'un sözleşmemi uzatmayacağı söylendi. Daha sonra Feyenoord A Takım Direktörü Martin van Geel, bu konuda endişelenmeme gerek olmadığını belirtti" yorumunda bulundu.
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