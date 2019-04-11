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Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler

Feyenoord ile sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki yıldız adayı Joel Zwarts, Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkladı. Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i örnek olarak gösteren genç isim, "Açıkçası Galatasaray seçeneği harika olur." dedi.

11.04.2019 10:16 - Son Güncelleme: 11.04.2019 10:16
Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler

Geçen kış, Feyenoord Kulübü, 19 yaşındaki Joel Zwarts'ı Dordrecht'e kiraladı.

Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler

Genç golcünün yeniden Feyenoord'a dönmesi bekleniyordu ancak Hollanda ekibi, Zwarts'la mukavele yenilenmeyeceğini açıkladı.

Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler

"FEYENOORD SÖZLEŞMEMİ UZATMAYACAĞINI SÖYLEDİ"
Akşam'ın haberine göre bu gelişme üzerine Zwarts açıklamalarda bulundu. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, "İki hafta önce menajerime, Feyenoord'un sözleşmemi uzatmayacağı söylendi. Daha sonra Feyenoord A Takım Direktörü Martin van Geel, bu konuda endişelenmeme gerek olmadığını belirtti" yorumunda bulundu.

Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler

İŞLER DEĞİŞTİ
Zwarts, "Ben de öyle yaptım ama şimdi birdenbire işler değişti. Hayal kırıklığına uğradım ancak mağlup olmadım. Futbol benim için bitmedi, hatta yeni başlıyor.

Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler

"GALATASARAY HARİKA OLUR"
Bazen Garry Rodrigues'i düşünüyorum. Zorlukların üstesinden gelerek şans yakaladı. Dordrecht'de harikalar yarattı. Galatasaray'da bile forma giydi. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Açıkçası Galatasaray seçeneği harika olur" dedi.

Feyenoord'un genç yıldızı Joel Zwarts'tan Galatasaray hakkında flaş sözler
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