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Ferdi Kadıoğlu için büyük onur! En iyi sol bekler listesi açıklandı

Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyileri arasına girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı. Listede Türkiye'den sadece Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İşte o sıralama...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 19:04 Güncelleme 27 Aralık 2023, 19:04
Ferdi Kadıoğlu için büyük onur! En iyi sol bekler listesi açıklandı 1

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, artan performansıyla dünyanın en iyileri arasına girdi.

Ferdi Kadıoğlu için büyük onur! En iyi sol bekler listesi açıklandı 2

Göz dolduran futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu için büyük onur! En iyi sol bekler listesi açıklandı 3

Sarı-lacivertlilerde sol beke evrilmesiyle performansı tavan yapan Ferdi Kadıoğlu'a 5 büyük ligden ilgi var.

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