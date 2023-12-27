Ferdi Kadıoğlu için büyük onur! En iyi sol bekler listesi açıklandı

Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyileri arasına girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı. Listede Türkiye'den sadece Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İşte o sıralama...