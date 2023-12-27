Ferdi Kadıoğlu için büyük onur! En iyi sol bekler listesi açıklandı

Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyileri arasına girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı. Listede Türkiye'den sadece Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İşte o sıralama...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, artan performansıyla dünyanın en iyileri arasına girdi.
Göz dolduran futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sol beke evrilmesiyle performansı tavan yapan Ferdi Kadıoğlu'a 5 büyük ligden ilgi var.