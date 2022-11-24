Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Rize'ye gidecekken Avrupa devlerinin gözdesi oldu!
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, İtalya Ligi ekiplerinden Inter'in transfer gündemine geldi. İtalyan basını, birçok Avrupa kulübünün radarındaki Sarı-Lacivertli futbolcuya Serie A devinin talip olduğunu ve futbolcuyu yakından takip etmeye devam ettiğini yazdı.
Inter, Gagliardini'nin olası satışı, Barella ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na gelebilecek tekliflere göre yeni bir plan yapmak durumunda kalabilir. Inter'in Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Futbolcu, birçok maçta izletildi ve Inter oyuncu ile ilgili detaylı raporlara sahip durumda.
RİZESPOR'A GİTMEK ÜZEREYDİ
Ferdi Kadıoğlu ile ilgili dikkat çeken bir detay söz konusu. Kadıoğlu, şu sıralar Mallorca'da oynayan Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiği dönemde Çaykur Rizespor'a transfer olmak üzereydi. Karadeniz ekibi o dönem Ferdi Kadıoğlu'nu bonservisi ile istedi fakat; bu transfer planı Başkan Ali Koç'un vetosu ile suya düştü.
BAL: "BONSERVİSİ İLE İSTEDİĞİMİZ DOĞRU"
Çaykur Rizespor'un o dönemki sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Bal, "Fenerbahçe, Ferdi'yi bize kiralık olarak vermeyi önerdi. Biz ise kiralık değil, bonservisi ile talep ettik. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de birebir görüştük. Daha sonra Fenerbahçe'nin o dönemki sportif direktörü Damien Comolli bize geri dönüş yaptı. O dönem bonservisi ile vermediler" diye konuştu.
"FERDİ'YE ÇOK İNANDIĞIM İÇİN İSTEDİM"
Ayrıca Bal, "Ferdi o dönem bu kadar gözde bir isim değildi. Ama ona çok inandığım için bonservisi ile almak istemiştim. Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı da aynı şekilde. Ferdi'nin sözleşmesinde yazan bedeli biz ödeyecektik. Ama Ferdi'yi kiralık istemedik. Şimdi oyuncunun Inter gibi bir kulüple anılıyor olması aslında bizim de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor" açıklamasını yaptı.
FERDİ KADIOĞLU'NUN PERFORMANSI VE BEDELİ
Bu sezon Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de 20 maçta 1 asist üretti. Geçen sezon 3 gol 3 asistlik katkı yapan Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nı değil, Türkiye Milli Futbol Takımı'nı tercih etmişti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Transfermarkt verilerine göre; 12 milyon euro değer biçiliyor. Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile kontratı ise 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.