Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Rize’ye gidecekken Avrupa devlerinin gözdesi oldu!

"FERDİ'YE ÇOK İNANDIĞIM İÇİN İSTEDİM"

Ayrıca Bal, "Ferdi o dönem bu kadar gözde bir isim değildi. Ama ona çok inandığım için bonservisi ile almak istemiştim. Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı da aynı şekilde. Ferdi'nin sözleşmesinde yazan bedeli biz ödeyecektik. Ama Ferdi'yi kiralık istemedik. Şimdi oyuncunun Inter gibi bir kulüple anılıyor olması aslında bizim de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor" açıklamasını yaptı.