Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim
Süper Lig'de önümüzdeki yıl şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultudaki transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle gol sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 4 transfer için düğmeye bastı...
16.05.2019 16:30
- Son Güncelleme: 16.05.2019 16:32
Fenerbahçe bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak.
Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado'dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani'den beklediğini alamadı.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da çokça yakındığı 'Üretkenlik' sorunu, en öncelikli olan konu.
Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.
VISCA'DA SIKI PAZARLIK
Son yıllarda Süper Lig'e Başakşehir formasıyla damgasını vuran Boşnak yıldız Edin Visca, Sarı-Lacivertliler'in kıskacında.