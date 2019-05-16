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Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim

Süper Lig'de önümüzdeki yıl şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultudaki transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle gol sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 4 transfer için düğmeye bastı...

16.05.2019 16:30 - Son Güncelleme: 16.05.2019 16:32
Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim

Fenerbahçe bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak.

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim

Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado'dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani'den beklediğini alamadı.

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da çokça yakındığı 'Üretkenlik' sorunu, en öncelikli olan konu.

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim

Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak 4 isim

VISCA'DA SIKI PAZARLIK
Son yıllarda Süper Lig'e Başakşehir formasıyla damgasını vuran Boşnak yıldız Edin Visca, Sarı-Lacivertliler'in kıskacında.

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