Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Önümüzdeki yıl "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isimden sarı-lacivertli camiaya olumsuz haberler geldi.
28.07.2019 12:28
- Son Güncelleme: 28.07.2019 12:29
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, kulübün mali durumunu da göz önüne alarak bütçeyi sarsmayacak isimler üzerinden ilerliyor.
Fotomaç'ın dış kaynaklardan derlediği bilgilere göre son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan iki yıldızdan olumsuz haberler geldi.
Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabı üzerinden, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 4 senelik sözleşme önerdiği Yann M'Vila'nın takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.
29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun ancak çok yüksek bir teklifte satılabileceğinin de altını çizdi.