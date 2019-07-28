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Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki yıl "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isimden sarı-lacivertli camiaya olumsuz haberler geldi.

28.07.2019 12:28 - Son Güncelleme: 28.07.2019 12:29
Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, kulübün mali durumunu da göz önüne alarak bütçeyi sarsmayacak isimler üzerinden ilerliyor.

Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fotomaç'ın dış kaynaklardan derlediği bilgilere göre son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan iki yıldızdan olumsuz haberler geldi.

Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabı üzerinden, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 4 senelik sözleşme önerdiği Yann M'Vila'nın takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye üst üste şok haberler | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun ancak çok yüksek bir teklifte satılabileceğinin de altını çizdi.

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