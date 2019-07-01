Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemiyor. Sıkı çalışmalar yapan ve dünyanın dört bir yanından oyuncu taraması yaparak takımı alternatifi bol ve daha çok başarıya aç isimlerden oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh'in görüntüsü olay oldu. Oyuncunun sıra dışı hikayesi de dikkat çekiyor...

01.07.2019 16:42 - Son Güncelleme: 01.07.2019 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





