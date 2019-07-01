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Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemiyor. Sıkı çalışmalar yapan ve dünyanın dört bir yanından oyuncu taraması yaparak takımı alternatifi bol ve daha çok başarıya aç isimlerden oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh'in görüntüsü olay oldu. Oyuncunun sıra dışı hikayesi de dikkat çekiyor...

01.07.2019 16:42 - Son Güncelleme: 01.07.2019 16:45
Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertliler bu konuda adımlarını emin bir şekilde atmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

UEFA kriterlerine de takılmadan maaş dengesini de kurarak ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de yeni transferin paylaşımı olay yarattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

O isim transferi resmen açıklanan Allahyar Seyyadmenesh

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi ve o görüntü

Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir takip ettiği İranlı genç yıldız adayı Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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