Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki yıldız isimler
Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfere hız verdi. Kolarov transferi için Fenerbahçe'ye yardım eden Mirsad Türkcan - Ramadani ikilisinin, Başkan Ali Koç'a en az iki futbolcu daha vermesi bekleniyor. İşte iki menajerin Fenerbahçe'ye getirebileceğini ilettiği 5 yıldız isim...
19.06.2019 18:50
- Son Güncelleme: 19.06.2019 18:51
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında somut gelişmeler yaşanmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon özellikle yabancı transferlerin hemen hemen hepsinde karavana atan ve maddi anlamda büyük bir zarara uğrayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu sefer aynı hataları yapmak istemiyor.
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro mühendisliği için kolları sıvayan Koç ve ekibi geniş futbolcu havuzuna sahip olan Mirsad Türkcan-Fali Ramadani ikilisiyle masaya oturdu.
Fenerbahçe'nin bu iki isimden en az 2-3 oyuncu alması bekleniyor.
Daha önce Süper Lig'e Daniel Aleksic, Adem Ljajic, Anthony Nwakaeme gibi yıldız futbolcuları getiren Türkcan – Ramada, bu kez de transferleriyle Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyor.