Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki yıldız isimler

Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfere hız verdi. Kolarov transferi için Fenerbahçe'ye yardım eden Mirsad Türkcan - Ramadani ikilisinin, Başkan Ali Koç'a en az iki futbolcu daha vermesi bekleniyor. İşte iki menajerin Fenerbahçe'ye getirebileceğini ilettiği 5 yıldız isim...

19.06.2019 18:50 - Son Güncelleme: 19.06.2019 18:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





