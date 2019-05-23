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Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

Kim derdi ki Fenerbahçe'nin yıldız ismi kadın çıkacak diye... Hadi gelin tarih sayfalarını karıştıralım ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bu olaya tanıklık edelim.

23.05.2019 17:08 - Son Güncelleme: 23.05.2019 17:21
Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

Türkiye'nin üç köklü kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... Tarihleri boyunca binlerce şey gördü ve yaşadı. Ancak böylesinin eşi benzeri ne görüldü duyuldu. Fenerbahçe erkek takımındaki o isim kadın çıktı ve bir ilki yaşattı.

Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU

1929 yılında Türk voleybolu ilginç bir olaya tanıklık etti. Sabiha Rıfat Hanım, Fenerbahçe'nin 1927 ve 1928 yıllarında yenilmeyen voleybol takımında, 1929 yılında 5 erkek oyuncu ile birlikte forma giydi. Peki bu durum nasıl gelişti?

Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN VOLEYBOLCUSU OLDU

O tarihlerde Türkiye'de kadınların bir voleybol takımı yoktu. Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğimi alan ve voleybola eşsiz bir yeteneği bulunan Sabiha Rıfat Hanım'a, okul arkadaşları takımda yer verip, vermemek konusunda kararsızdı.

Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

Yönetmeliklerde bir kadın sporcunun erkek takımında yer alamayacağına dair bir madde bulunmaması nedeniyle Sabiha Rıfat Hanım'ın Fenerbahçe kulübü adına tescili yapılmıştı.

Hepsi mühendislik öğrencisi olan Aziz Torun, Bedii Süheyl Enüstün, Fikret Germen, İsmail Hakkı Ahbap, Yusuf ve Fahri beylerden oluşan takım, 1927 ve 1928 yıllarından sonra 1929 yılında Sabiha Rıfat Hanım'lı kadrosuyla yenilmeden İstanbul şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

Fenerbahçe Kulübü, Umumi Kapatını ve Genel Sekreter Vekili Hayri Celaleddin Atamer, voleybol takımı kaptanı Bedii Süheyl Enüstün aracılığıyla Sabiha Rıfat'a şu mektubu göndermişti:

'Bu memlekette ilk defa cem'i bir sporda erkek arkadaşlarla beraber olarak oynamak suretiyle gösterdiğiniz teceddüt ve muvaffakiyetten dolayı sizi Fenerbahçe gençliği ve Hey'et-i İdaresi namına hararetle tebrik ederim efendim.'

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