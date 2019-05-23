Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...
Kim derdi ki Fenerbahçe'nin yıldız ismi kadın çıkacak diye... Hadi gelin tarih sayfalarını karıştıralım ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bu olaya tanıklık edelim.
Yönetmeliklerde bir kadın sporcunun erkek takımında yer alamayacağına dair bir madde bulunmaması nedeniyle Sabiha Rıfat Hanım'ın Fenerbahçe kulübü adına tescili yapılmıştı.
Hepsi mühendislik öğrencisi olan Aziz Torun, Bedii Süheyl Enüstün, Fikret Germen, İsmail Hakkı Ahbap, Yusuf ve Fahri beylerden oluşan takım, 1927 ve 1928 yıllarından sonra 1929 yılında Sabiha Rıfat Hanım'lı kadrosuyla yenilmeden İstanbul şampiyonluğunu kazandı.
Fenerbahçe Kulübü, Umumi Kapatını ve Genel Sekreter Vekili Hayri Celaleddin Atamer, voleybol takımı kaptanı Bedii Süheyl Enüstün aracılığıyla Sabiha Rıfat'a şu mektubu göndermişti:
'Bu memlekette ilk defa cem'i bir sporda erkek arkadaşlarla beraber olarak oynamak suretiyle gösterdiğiniz teceddüt ve muvaffakiyetten dolayı sizi Fenerbahçe gençliği ve Hey'et-i İdaresi namına hararetle tebrik ederim efendim.'