Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızı kadın çıktı! Erkek takımındaki...

Türkiye'nin üç köklü kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... Tarihleri boyunca binlerce şey gördü ve yaşadı. Ancak böylesinin eşi benzeri ne görüldü duyuldu. Fenerbahçe erkek takımındaki o isim kadın çıktı ve bir ilki yaşattı.